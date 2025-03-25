"З того що я знаю і що було на останніх тренуваннях у Бельгії збірна України намагалася грати у два центральні захисники з центральним трикутником, у якому два гравці оборонного типу. Передбачалося, що праворуч гратиме Циганков, а зліва Гуцуляк. Судаков мав бути інсайдом.

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Те, що Циганков не зможе зіграти, з’ясувалося в останню половину доби. Це призвело до того, що Україна змушена була грати так, як вона грала. Відсутність Циганкова змінила тактику та схему", – розповів журналіст Михайло Співаковській на YouTube-каналі ТаТоТаке.

Нагадаємо, збірна України поступилася збірній Бельгії з рахунком 0:3 та втратила можливість підвищитись до дивізіону А Ліги націй.

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