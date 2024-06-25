"Бельгія – це дуже сильний суперник, перед стартом нашої групи всі розуміли, що бельгійці – фаворити. Але на цьому турнірі все можливо, можна пригадати їхній матч зі Словаччиною. Звичайно, це дуже сильна команда. Ми повинні поважати опонентів, але й думати про свою гру. Дуже важливо для нас зберігати концентрацію. Ми повинні перемогти завтра.

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Треба знайти баланс, я завжди про це говорю. У нас немає гравців, які лише обороняються чи атакують. Важливо, щоб усі розуміли свою роль, допомагали один одному на полі. Дуже важливо, як ми й суперники розпочнемо матч. Завтра потрібно виходити з тим настроєм, з яким ми закінчували гру зі Словаччиною. У другому таймі ми додали інтенсивності і перемогли заслужено.

Звичайно, ми розуміємо, за яких обставин пройдемо далі. Але дуже важливо думати про перемогу. Я не знаю, що думають бельгійці, як вони будуть грати. Ми намагаємося підготувати своїх футболістів до будь-яких сценаріїв.

Ми повинні зупинити не лише Кевіна Де Брюйне. У збірній Бельгії багато кваліфікованих виконавців, які грають у топ-клубах. Звичайно, це головний біль для нас. Проте в першу чергу ми повинні сконцентруватися на собі.

Я не погоджуюся з тим, що Лукаку зараз якийсь не такий. Це дуже вертикальний гравець, достатньо міцний. Він завжди відкривається, і в клубі, і в збірній. Не здивований, що він у кожній грі має багато моментів. Тому ми повинні ретельно поставитися до його відкривань.

У нас зараз є три очки, це було дуже важливо у грі зі словаками. Не знаю, чому люди говорять, що ми робили всі заміни на оборону. Ми не говорили, що повинні тільки оборонятися. Але гравці ментально розуміли, що дуже важливо зберегти цей результат після поразки 0:3. Ніхто не казав, що нам дуже важливо сісти в оборону, але суперник намагався відігратися.

Якщо ми посядемо четверте місце із чотирма очками, отже, ми заслуговуємо на нього. Якщо подивитися на матч Хорватія — Італія, то обидві команди гідні були вийти в плей-офф. Але такий регламент змагань, ми маємо підлаштовуватися. І тому нам потрібно думати не про чотири очки, а про те, як обіграти збірну Бельгії.

Паралельна гра є важливою, звичайно, я знатиму рахунок. Але ми повинні думати про себе, неважливо, що відбувається в іншому матчі. Ми повинні показати нашу найкращу гру", – цитує Реброва прес-служба УАФ.

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