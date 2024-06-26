Миколенко приїхав у збірну з травмою гомілки, через яку не міг повноцінно готуватися до Євро і пропустив два перші матчі групового етапу. Сьогодні Віталій вийшов у стартовому складі, але на 55-й хвилині матчу подав тренерському штабу сигнал, що потребує заміни.

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"Трохи відчув біль у спині. Я розумію, що довго не грав – це нормально, коли в тебе щось болить після того, як не грав два місяці.

Знав, що є Зінченко, який може вийти та допомогти в цій грі, тому я одразу попросив заміну. Мені було важко виконувати те, що я мав виконувати", – цитує Миколенка Суспільне Спорт.

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