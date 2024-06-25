Перед вирішальним матчем проти Бельгії на Євро-2024 збірна України тренувалась не в повному складі.

"Завжди є якісь пошкодження, тому що ці ігри дуже виснажливі. У матчі зі Словаччиною наша команда пробігла на 10 км більше, ніж з Румунією. Тому є мікропошкодження, є гравці, які можуть сьогодні не тренуватися, але я впевнений, що завтра усі будуть готові.

Миколенко вже три дні працює в загальній групі, а Циганков ще відновлюється", – цитує Реброва ВЗБІРНА.

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Однак, тренер не згадав ще одного футболіста, чия участь в матчі під питанням. Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос з місця подій, на тренуванні не помічений Мудрик.

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок України проти Бельгії відбудеться 26 червня о 19:00.

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