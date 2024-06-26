Збірні України та Бельгії обрали, в якій формі зійдуться в поєдинку 3-го туру групового етапу Євро-2024.

Після перемоги над збірною Словаччини, у матчі проти Бельгії збірна України знову вийде на поле в жовтих кольорах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Воротар "синьо-жовтих" вийде в ігровому комплекті червоного кольору. Натомість Бельгія зіграє в блакитній формі, а воротар бельгійців в екіпіруванні зеленого кольору.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться сьогодні, початок гри о 19:00. Паралельно зустрінуться два інших учасники групи E – Словаччина та Румунія.

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