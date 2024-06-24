Сьогодні у тренуванні взяли участь лише 23 футболісти з 25 викликаних, інформує RTBL.

Україна – Бельгія: відомий арбітр на доленосний матч Євро – зірковий англієць, з яким у нас ідеальна статистика

Захисник Тома Меньє та універсал Аксель Вітсель досі не залікували свої пошкодження. Вони пропускали і перші два тури Євро. Третя втрата "дияволів" – вінгер Доді Люкебакіо, який перебрав жовтих карток та повинен відбути дискваліфікацію.

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Нагадаємо, матч Бельгія – Україна відбудеться 26 червня в Штутгарті. Стартовий свисток повинен пролунати о 19:00 за київським часом. Перед останнім туром в групі Е нічого не ясно. Всі чотири команди мають по 3 очки. Різниця м'ячів – у Румунії 3:2, у Бельгії 2:1, у Словаччини 2:2, у нашої збірної найгірша, 2:4.

Бельгія впевнено здолала Румунію і на максимум закрутила інтригу в групі України – гол на 73-й секунді, асист воротаря