Матч Україна – Бельгія відбудеться в середу, 26 червня. Стартовий свисток на МХП-Арені в Штутгарті пролунає о 19:00. Це вирішальна битва українців за плей-офф Євро-2024. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн.

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Де дивитися Україна – Бельгія? Гру покажуть два мовники, але для різних аудиторій. Суспільне транслюватиме матч у вільному доступі на своїх регіональних каналах – Суспільне Київ, Суспільне Одеса тощо. Важливо: на ОТТ-платформах Суспільне гру не покаже, згідно з умовами договору з правовласником. Дивитися матч і інтернеті можна на медіа-сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки.

Збірна України розгромно програла Румунії, після чого обіграла Словаччину. Перед останнім туром в "синьо-жовтих" три очки, як і у всіх конкурентів по групі. Для виходу в плей-офф потрібна перемога. Може вистачити й нічиєї, якщо паралельний матч завершиться перемогою однієї з команд.