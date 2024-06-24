Україна – Бельгія: батько зірки АПЛ публічно висловив сумнів, що Тедеско повинен тренувати збірну
Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско зазнав критики через те, що нібито не дав Леандро Троссару шансу проявити себе.
Вінгер Арсенала вийшов у стартовому складі бельгійців на перший матч Белгії на Євро-2024 проти Словаччини, який завершився поразкою. Троссара розкритикували уболівальники, а Тедеско в грі з Румунами позбавив його місця в старті. Однак батько футболіста став на його захист.
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"Леандро критикують, але його переводять з однієї позиції на іншу, в таких умовах важко дотримуватись основних принципів у своїй грі. Я не думаю, що Тедеско може бути хорошим тренером для збірної Бельгії, навіть якщо він не такий впертий, як був Роберто Мартінес", – заявив Троссар-старший в коментарі De Morgen.
Нагадаємо, що Бельгія на Євро-2024 грає у квартеті F, де після двох турів усі команди мають по три очки. В останньому матчі групового етапу підопічні Доменіко Тедеско зустрінуться з Україною, гра розпочнеться о 19:00 26 червня.
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