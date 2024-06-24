Вінгер Арсенала вийшов у стартовому складі бельгійців на перший матч Белгії на Євро-2024 проти Словаччини, який завершився поразкою. Троссара розкритикували уболівальники, а Тедеско в грі з Румунами позбавив його місця в старті. Однак батько футболіста став на його захист.

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"Леандро критикують, але його переводять з однієї позиції на іншу, в таких умовах важко дотримуватись основних принципів у своїй грі. Я не думаю, що Тедеско може бути хорошим тренером для збірної Бельгії, навіть якщо він не такий впертий, як був Роберто Мартінес", – заявив Троссар-старший в коментарі De Morgen.

Нагадаємо, що Бельгія на Євро-2024 грає у квартеті F, де після двох турів усі команди мають по три очки. В останньому матчі групового етапу підопічні Доменіко Тедеско зустрінуться з Україною, гра розпочнеться о 19:00 26 червня.

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