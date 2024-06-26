Україна та Бельгія зіграли внічию 0:0 у третьому турі групового етапу Євро-2024. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У завершальному матчі групового етапу українці не змогли обіграти бельгійців. Матч закінчився нулями на табло.

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача

Команда Сергія Реброва мала непогані шанси забити. Довбик кілька разів міг карати Бельгію, але не вдавалося – то Артем забагато часу на роздуми, то голкіпер суперника діяв бездоганно. Найкращий момент "синьо-жовті" мали у другому таймі. Руслан Маліновський потужно пробив і лише кілька сантиметрів не вистачило м'ячу, щоб перетнути лінію воріт.

У підсумку Україна набрала чотири бали в групі, але не продовжить свої виступи на турнірі. У плей-офф вийшли Бельгія та Румунія.