"Футбол 24" розмірковує над шансами України пробитись в еліту Ліги націй у матчах з Бельгією. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Після жеребкування, яке напередодні відбулось у швейцарському Ньйоні, національна збірна України дізналася суперника у матчах плей-офф Ліги націй. "Синьо-жовтим" протистоятимуть бельгійці, яких уже встигли наректи одним з найгірших із варіантів. Серед потенційних опонентів команди Реброва були також Шотландія, Угорщина та Сербія. Останній варіант був явним фаворитом серед українських вболівальників зі зрозумілих причин.

Право підвищитися у класі збірна України виборюватиме навесні 2025 року. Перший умовно домашній матч зіграємо 20-го березня, поєдинок-відповідь через три дні у Бельгії. Детальніше про це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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