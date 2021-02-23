Україна – Бахрейн: спаринг перед Євро-2020 відбудеться у Харкові
Адміністрація національної команди завершує організацію товариських матчів перед континентальною першістю.
Збірна України прийматиме національну команду Бахрейну у Харкові, повідомляє офіційний сайт місцевої облдержадміністрації.
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Поєдинок між цими суперниками відбудеться в рамках товариської зустрічі 23 травня. Нагадаємо, також спаринг-партнерами підопічних Шевченка стануть Північна Ірландія (3 червня) і Кіпр (7 червня).
Нагадаємо, Євро-2020 стартує 11 червня, на груповому етапі українці зустрінуться з нідерландцями, австрійцями та збірною Північної Македонії.
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