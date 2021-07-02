Україна – Англія: Зубков не зіграє у чвертьфіналі Євро-2020, але є позитив щодо Ярмоленка
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу проти "Трьох левів" повідомив новини із лазарету.
"З Ярмоленком усе гаразд, він буде готуватися до гри. Зубков тренується індивідуально, ми будемо стежити за його прогресом. Але до гри з Англією він готуватися не буде", – заявив Шевченко на передматчевій прес-конференції.
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Нагадаємо, Андрій Ярмоленко не дограв матч проти Швеції, адже відчув дискомфорт. Олександр Зубков зазнав пошкодження ще у стартовому матчі європейської першості проти Нідерландів і більше на поле не виходив.
Загалом Шевченко може розраховувати на 24 футболістів в 1/4 фіналу Євро-2020 – з початкової заявки вилетіли Попов та Бєсєдін. Матч проти Англії відбудеться вже завтра, 3 липня, стартовий свисток на римському Стадіо Олімпіко пролунає о 22:00.
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