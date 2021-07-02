"З Ярмоленком усе гаразд, він буде готуватися до гри. Зубков тренується індивідуально, ми будемо стежити за його прогресом. Але до гри з Англією він готуватися не буде", – заявив Шевченко на передматчевій прес-конференції.

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Нагадаємо, Андрій Ярмоленко не дограв матч проти Швеції, адже відчув дискомфорт. Олександр Зубков зазнав пошкодження ще у стартовому матчі європейської першості проти Нідерландів і більше на поле не виходив.

Загалом Шевченко може розраховувати на 24 футболістів в 1/4 фіналу Євро-2020 – з початкової заявки вилетіли Попов та Бєсєдін. Матч проти Англії відбудеться вже завтра, 3 липня, стартовий свисток на римському Стадіо Олімпіко пролунає о 22:00.

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