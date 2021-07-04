Протистояння збірних України та Англії в чвертьфіналі Євро (0:4) завершилося разом з фінальним свистком.

Після завершення гри тепло поспілкувались Андрій Ярмоленко та Деклан Райс, які разом виступають за Вест Хем.

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Представник збірної України не образився на партнера і навіть подарував йому свою футболку. "Був радий тебе бачити, брате. Топовий хлопець", – відповів люб'язністю Райс.

Додамо, що Україна вже завершила свій шлях на Євро, а от збірна Англії у півфіналі зустрінеться з Данією (7 липня).

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