Україна – Англія: Ярмоленко "віддячив" Райсу за розгромну поразку в 1/4 фіналу Євро
4 липня 16:05 - Читать на русском
Протистояння збірних України та Англії в чвертьфіналі Євро (0:4) завершилося разом з фінальним свистком.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Після завершення гри тепло поспілкувались Андрій Ярмоленко та Деклан Райс, які разом виступають за Вест Хем.
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Представник збірної України не образився на партнера і навіть подарував йому свою футболку. "Був радий тебе бачити, брате. Топовий хлопець", – відповів люб'язністю Райс.
Додамо, що Україна вже завершила свій шлях на Євро, а от збірна Англії у півфіналі зустрінеться з Данією (7 липня).
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