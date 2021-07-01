– Поділіться вашою думкою щодо майбутнього суперника – збірну Англії.

– Це буде важкий матч для нас, Англія – дуже сильна команда, чудово діє в атаці та в захисті. Ми повинні бути дуже уважними. Ми поважаємо збірну Англії та кожного її гравця, але спробуємо їх здивувати.

– Збірна України вже виконала завдання на турнірі, можливо, тепер ви зможете грати без тягаря відповідальності за результат?

– Нам дуже важливо залишатися голодними. Такі турніри часто роблять сюрпризи. Ми розуміємо, що гратимемо проти однієї з найкращих збірних світу, нам дуже важливо викластися на полі, продемонструвати свій максимум. Ми почали підготовку до Англії відразу після матчу зі Швецією, тому максимально сконцентровані на майбутній грі.

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– Що вам може допомогти в матчі з Англією?

– Нам не завжди вдавалося показувати свою найкращу гру на цьому турнірі. Сподіваюся, це вдасться зробити в матчі проти англійців. На цій стадії кожна гра – наче фінал. Ми маємо бути єдиними та самовіддано битися на полі.

– Чи розраховуєте ви на підтримку вболівальників у Римі?

– Я думаю, наші вболівальники зможуть створити потужну підтримку. Коли ми граємо проти таких команд, як Англія, не завадить якийсь додатковий фактор на нашу користь. Таким фактором може стати підтримка глядачів. Сподіваюся, італійські любителі футболу також підтримають нас.

– Чи легше вам буде грати в суботу, враховуючи, що ви є андердогами в цьому протистоянні?

– Англія є фаворитом, але ми спробуємо показати себе з найкращого боку. Коли працюєш із таким тренером, як Андрій Шевченко, отримуєш багато нових знань в плані тактики та розуміння гри.

Матч проти англійців – це шанс для нас показати гравцям, які виступають у таких турнірах, як Прем’єр-ліга, на що ми здатні, – розповів Роман Яремчук на прес-конференції.

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