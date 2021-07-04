Україна – Англія: визначена трійка найкращих гравців "синьо-жовтих" за версією InStat
4 липня 08:53 - Читать на русском
Аналітичний ресурс оцінив виступ збірної України в матчі 1/4 фіналу Євро проти Англії (0:4).
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Найвищу оцінку від InStat отримав лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко, інформує Команда№1.
Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу
Представник Динамо набрав 328 балів ефективності. До трійки найкращих також потрапили Олександр Зінченко (293 бали) і Микола Шапаренко (290 балів). У складі англійців найбільше виділявся Харрі Кейн – 418 балів.
Нагадаємо, Україна поступилася команді Саутгейта з рахунком 0:4 і покинула Євро-2020.
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