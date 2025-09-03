Юнацька збірна України U-19 розпочинає виступи на товариському турнірі в Іспанії. Стартовий склад команди та онлайн-трансляцію першого поєдинку дивіться у цій новині на "Футбол 24".

За Англію виходить Ріо Нгумоха – 16-річний рекордсмен Ліверпуля, який вже забиває голи в АПЛ. У складі нашої команди привертають увагу дебютант Карпат Назар Домчак, а також форвард Емполі Богдан Попов, який результативно почав сезон в Італії. Юнацька збірна України U-19 під керівництвом Дмитра Михайленка розпочинає серію підготовчих матчів до кваліфікаційного раунду Євро-2026. Українці потрапили до групи 5, де їх суперниками стануть збірні Словаччини, Чорногорії та Албанії. Кваліфікаційний міні-турнір заплановано на листопад в Албанії.

Наставник збірної України U-19 оцінив команду напередодні турніру в Іспанії

Команда наразі бере участь у товариському турнірі в Іспанії, де зможе перевірити готовність до офіційних ігор. Перший матч відбудеться проти Англії, а вболівальники зможуть стежити за всіма поєдинками у прямому ефірі. Трансляція розпочнеться о 12:00 на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Стартовий склад збірної України: Домчак (к.), Дігтярь, Чеберинчак, Милокост, Кокодиняк, Сорока, Каменський, Єсин, Пліш, Попов, Бойко.

Запасні: Макаренко, Волошин, Маяков, Денисов, Бауманн, Губенко, Малов, Гарабажій, Решетніков, Резнік, Островка, Кузнецов.

Заявка збірної України U-19 на матчі з топ-суперниками – сенсація чемпіонату Італії та гравці Реала і МЮ в списку