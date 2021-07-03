Руслан Маліновський не є помічником для збірної України у матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Хавбек не потрапив у заявку на чвертьфінал Євро проти Англії через травму, інформує Дмитро Шпірко.

Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Характер пошкодження журналіст ТК Футбол не уточнив, але заявив, що проблеми не пов'язані з грижею, яка турбувала Руслана протягом кампанії 2020/21. Натомість коментатор Андрій Столярчук повідомив, що в Маліновського м'язове перенавантаження.

Також інформується, що несерйозні проблеми зі здоров'ям має Зінченко. Через це Олександра поставили грати у центр поля, а не на лівому фланзі. Роль латераля виконує Віталій Миколенко.

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