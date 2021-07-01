"На таких турнірах слабких суперників не буває, наразі футбол прогресує майже у всіх країнах. У цьому ми могли переконатися після завершення групової стадії і матчів плей-офф.

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З гонки вибули такі фаворити як Франція, Німеччина, Нідерланди... Думаю, збірна України в Римі не втратить шанс вперше в історії пройти у півфінал Євро. Прогнозую, що ігровий час закінчиться з рахунком 1:1, а в серії пенальті Україна пройде далі", – цитує Кузнєцова FootBoom.

Додамо, що зустріч України та Англії відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на Стадіо Олімпіко. Переможець цієї пари у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.

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