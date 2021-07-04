Збірна України поступилась головній команді Англії з рахунком 0:4. На жаль для нас, цей програш встановив одразу два історичні антидосягнення.

Україна продовжила невтішну серію та встановила антирекорд, пропустивши від Кейна

Україна зазнала найбільшої поразки у своїй історії на трьох чемпіонатах Європи, у яких брала участь. До цього "синьо-жовті" поступались максимум у два м'ячі – проти Франції на Євро-2012 (0:2) та проти Німеччини й Північної Ірландії на Євро-2016 (теж по 0:2).

Також вперше за час виступів на чемпіонатах Європи наша команда пропустила чотири м'ячі. До цього антирекордом збірної були три голи, які у ворота Бущана відвантажили Нідерланди (2:3).

Загалом за весь час виступів на європейській першості Україна пропустила 19 м'ячів в 11 поєдинках.

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