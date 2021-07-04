"Знали, що англійці перші 25 хвилин сильно пресингують, а потім просідають. Після першого гола наш план не спрацював. Потім травма Кривцова внесла свої корективи. Він великий помічник на стандартах. Його втрата далась взнаки. Що говорили тренери в перерві? Потрібно було не відходити від своєї гри, але все вирішили стандартні положення. Три м'ячі з чотирьох були забиті головою. Це наша помилка.

Шевченко озвучив ключові фактори болючого фіаско в матчі з Англією

Після першого тайму відчували, що можемо ще додати, але потім був мій необов'язковий фол, після якого забили другий м'яч. На таких турнірах після такого важко повертатися в гру. Нам потрібно було насичувати середину поля, намагалися грати з трьома опорними півзахисниками, перехоплювати м'яч і грати на нападників. Після пропущеного гола вирівняли гру, але все вирішили деталі. Мені здалося, що результат трохи не по грі. Але сам турнір ми провели досить непогано.

Хто заслуговує на перемогу на Євро? Думаю, що італійці найближчі", – цитує Сидорчука dynamomania.

У півфіналах Євро Англія протистоятиме Данії, а Іспанія зустрінеться з Італією.

Англія болісно розгромила Україну та пробилася в 1/2 Євро-2020 – команда Шевченка забула вийти на 2 тайм