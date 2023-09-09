Збірна України потребує максимальної підтримки у зустрічі з Англією в рамках відбору Євро-2024.

Сьогодні команда Реброва у Вроцлаві приймає потужних англійців. Стартовий свисток матчу – о 19:00 за київським часом.

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Україна – Англія: де дивитися матч відбору Євро-2024