Україна – Англія: що приховане за доленосним матчем у відборі Євро-2024
06:30 - Читать на русском
Збірна України потребує максимальної підтримки у зустрічі з Англією в рамках відбору Євро-2024.
Сьогодні команда Реброва у Вроцлаві приймає потужних англійців. Стартовий свисток матчу – о 19:00 за київським часом.
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