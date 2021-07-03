Україна – Англія: Шевченко назвав ключову відмінність між збірними перед матчем плей-офф Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко порівняв "синьо-жовтих" із сьогоднішнім суперником на стадії 1/4 фіналу Євро-2020 – збірною Англії.
"Головна різниця між командами? Все-таки це різна інтенсивність. Англійські футболісти грають в одному з найкращих чемпіонатів. Вони звикли до таких навантажень. Наші футболісти виступають у чемпіонаті України і не мають такої інтенсивності.
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Говорити про відновлення важко. Звичайно, вони перебувають у кращому становищі, ніж ми. Але я думаю, що бажання, правильний підхід, менталітет і стовідсоткова самовіддача будуть", – поділився Шевченко у коментарі Великому футболу.
Нагадаємо, Україна вже сьогодні, 3 липня, зустрінеться з Англією в рамках матчу 1/4 фіналу Євро-2020. Початок зустрічі о 22:00.