"Головна різниця між командами? Все-таки це різна інтенсивність. Англійські футболісти грають в одному з найкращих чемпіонатів. Вони звикли до таких навантажень. Наші футболісти виступають у чемпіонаті України і не мають такої інтенсивності.

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Говорити про відновлення важко. Звичайно, вони перебувають у кращому становищі, ніж ми. Але я думаю, що бажання, правильний підхід, менталітет і стовідсоткова самовіддача будуть", – поділився Шевченко у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, Україна вже сьогодні, 3 липня, зустрінеться з Англією в рамках матчу 1/4 фіналу Євро-2020. Початок зустрічі о 22:00.

Україна – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020