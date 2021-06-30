"Після Німеччини гравці співали і раділи в роздягальні, а мені як завжди довелося виступити тим, хто псує їм все свято. Якщо в суботу програємо Україні, то все це не матиме сенсу.

"Англія ніколи не матиме кращого шансу виграти Євро": Ширер пророкує команді Саутгейта не лише прохід України

Добре, що у футболістів є привід для радості, але справу ще не зроблено. Збірна лише одного разу в своїй історії була в півфіналі Євро, тому потрібно працювати", – цитує Саутгейта BBC.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.

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