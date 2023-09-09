"Ми контролювали гру, ми значною мірою заспокоїли атмосферу. Втім, не створювали достатньо моментів. Якщо це так, вам потрібно переконатися, що ви не програєте гру.

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Коли у вас є перевага у володінні, ви хочете створити більше моментів, але гра в атаці сьогодні не вдалася. Ви повинні зберігати спокій в таких ситуаціях. Після забитого гола контролювали гру, і я думав, що якщо хтось і виграє, це будемо ми. Втім, зробили недостатньо для цього. Було важко знайти вільний простір між лініями півзахисту України, але якщо ви маєте таку якість, як у Кейна, то іноді це може окупитися.

Вокер закривав дуже швидкого вінгера, добре використовував м'яч і продемонстрував чудову холоднокровність. Він дуже важливий гравець для нашої групи", – цитує Саутгейта BBC.

Нагадаємо, що збірна Англії розписала нічию в матчі з Україною. В турнірній таблиці англійці лідирують, маючи 13 очок. Команда Реброва відстає від першої сходинки на шість пунктів.

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