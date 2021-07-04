"Гравці – неймовірні. Зіграти настільки добре за такого тиску – це вражає. Командний дух просто феноменальний.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Хто б не виходив на поле, команда в плані психології – просто неймовірна. Це головне, про що я думаю. Я більше енергії витрачаю на те, щоб похвилюватися за тих, хто не зіграє, тому що всі вони – хороші футболісти, які не заслуговують на те, щоб їх залишали поза складом. Вони викладаються на тренуваннях, їхній рівень не залежить від мого вибору.

Ми просто повинні правильно підлаштовуватися під конкретні матчі. Всі футболісти прекрасні, сьогодні протягом усього матчу вони були прекрасні", – сказав Саутгейт у ефірі ВВС.

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