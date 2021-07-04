– Сергію Станіславовичу, 0:4 – це багато?

– Звісно. Я б не сказав, що проти Англії ми погано грали. Просто суперник використав всі свої моменти, особливо добре себе проявив на перших хвилинах таймів. Хтось із відомих англійців щойно написав, що зараз збірна їхньої країни занадто сильна. Я з ним згоден.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

За весь турнір, в п'яти матчах, британці не пропустили жодного м'яча, і це говорить багато про що. На мій погляд, збірна Англії – один з головних претендентів на перемогу в чемпіонаті Європи. Разом з Італією.

– Зіпсований дебют матчу – наслідок хвилювання?

– Складно сказати. Думаю, це просто сила суперника, який виявився більш агресивним у вирішальних епізодах гри. Два голи Україна пропустила після стандартів, три – після ударів з другого поверху. У цьому компоненті англійці виявилися набагато сильнішими, але вони завжди вирізнялися умінням вести боротьбу на другому поверсі. Хоча, вважаю, в цьому поєдинку навіть перевершили себе.

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Я не думаю, що це нестача уваги, концентрації. Ми поступалися в антропометрії, і суперник це добре розумів, тому більше ліз на ворота при подачах. Ну і саме виконання стандартів було на найвищому рівні.

– Травма Сергія Кривцова сильно порушила план збірної України на гру?

– Безумовно, вносити такі серйозні корективи вже в першому таймі непросто. Хоча після того як "синьо-жовті" перебудувалися, вони стали краще контролювати м'яч, частіше підходити до штрафного майданчика суперника. Однак захисника Шахтаря, мабуть, якраз і не вистачало потім, коли пішли ці фатальні стандарти...

Взагалі, це була суто позиційна гра з обох сторін. Контратак практично не було. Команди швидко поверталися на свої позиції, а таку оборону було важко розкривати. З гри моментів майже не було. Але я повторюся, що збірна України досить непогано виглядала в організації такої гри, – резюмував Ребров у коментарі Команда№1.

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