"Я був тричі у заявці збірної України в поєдинках з англійцями, але лише одного разу пощастило зіграти. Маю на увазі матч у Лондоні на переповненому Вемблі в рамках відбіркового циклу чемпіонату світу 2010 року. Ми тоді дали бій господарям, але все ж, поступилися.

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Ще в двох поєдинках був серед запасних, на жаль, від останнього – в груповому раунді чемпіонату Європи 2012 року в Донецьку, залишився неприємний осад. А все через грубу помилку арбітра Віктора Кашшаї, який скасував чистий гол нашого Марко Девіча. Будь по-іншому, то, думаю, ми б не програли.

Тепер про сьогоднішній поєдинок. Хоча, деякі фахівці віддають перевагу британцям, я впевнений, що шанси 50 на 50. Дуже сподіваюся, що в битві характерів наші не поступляться. На мій погляд, багато чого буде залежати від того, як проявлять себе лідери збірних, яким буде їхнє вагоме слово. Пробившись вперше у вісімку найкращих в Європі, українці повинні бути більш вмотивовані. Адже вони пишуть історію", – зазначив Михалик у коментарі meta-ratings.

Зауважимо, двобій збірної України проти команди Англії за путівку у півфінал чемпіонату Європи відбудеться вже сьогодні, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток на Стадіо Олімпіко пролунає о 22:00.

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