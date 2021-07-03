Андрій Шевченко обрав 23 гравців на матч проти Англії, але у списку основних та запасних не знайшлось Руслана Маліновського.

Україна – Англія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020 – Шевченко і Саутгейт роблять зміни

Хавбек Аталанти на турнірі появлявся у стартовому складі на усі ігри групового етапу, а у матчі проти Швеції вийшов на заміну. Інформації від УАФ про травму чи інші причини відсутності одного з лідерів "синьо-жовтих" поки не надходило.

Чвертьфінал Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.

Україна – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020