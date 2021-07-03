Україна – Англія: Маліновський несподівано залишився поза заявкою на матч
3 липня 21:02 - Читать на русском
До матчу з табору збірної України не надходило новин щодо відсутності Руслана Маліновського.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Андрій Шевченко обрав 23 гравців на матч проти Англії, але у списку основних та запасних не знайшлось Руслана Маліновського.
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Хавбек Аталанти на турнірі появлявся у стартовому складі на усі ігри групового етапу, а у матчі проти Швеції вийшов на заміну. Інформації від УАФ про травму чи інші причини відсутності одного з лідерів "синьо-жовтих" поки не надходило.
Чвертьфінал Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.
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