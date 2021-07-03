Збірні України та Англії обрали кольори, у яких виступатимуть в очному протистоянні в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

Артем Довбик у матчі проти Швеції / Reuters

На нараді за участі представників обох збірних та офіційних осіб матчу було затверджено, у яких комплектах форми зіграють команди.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, збірна України зіграє у жовтому комплекті форми. Польові гравці Англії зіграють у білих кольорах. Воротар "синьо-жовтих" зіграє у помаранчевому екіпіруванні, тоді як голкіпер англійців – у чорній формі.

Зазначимо, що матч Україна – Англія стартує у Римі о 22:00 за київським часом. Раніше третього півфіналіста турніру визначать збірні Чехії і Данії.

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