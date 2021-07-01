Україна – Англія: Кейн і Ко провели нетипове заняття перед чвертьфіналом Євро-2020
1 липня 10:58 - Читать на русском
Збірна Англії приступила до тренувань напередодні матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти України.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Вже 3 липня о 22:00 у Римі відбудеться поєдинок між "трьома левами" та "синьо-жовтими" за вихід у півфінал. Команди готуються до зустрічі по-різному.
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Зокрема, кілька представників збірної Англії поплавали у басейні та пограли у водний волейбол. Кадри з нестандартного тренування опубліковані в офіційному Twitter команди.
До слова, переможець пари Україна – Англія у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.
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