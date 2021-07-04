"Це, звичайно, була дуже важка гра. Ми зробили багато помилок, особливо під час стандартів. Пропускати на початку кожного тайму особливо важко. Це був сильний психологічний удар, тому що ми були добре підготовлені до гри. Ми вивчали суперника, знали, що вони дуже добре використовують вільні зони позаду.

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У першому таймі ми грали добре, навіть після пропущеного гола. Не дозволили їм створити багато моментів. У нас теж було декілька можливостей. Але клас вплинув. Не можна ні на секунду втрачати концентрацію, тому що на цьому рівні достатньо дати супернику малий шанс, і він тебе покарає. Нам обов'язково потрібно бути уважнішими під час стандартів", – цитує Олександра Караваєва офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Україна пробилась до плей-офф з третього місця групи, а в 1/8 фіналу здолала шведів (2:1). Збірна Англії виявилася для підопічних Шевченка надто складним суперником.

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