"Наша команда зараз у хорошому настрої і з хорошими амбіціями. Цьому посприяла перемога над Швецією. Зараз ми на коні. Але Англія теж непроста команда, вони ще не пропускали на цьому Євро. Буде важко. Я чомусь думаю, що в основний час буде нічия. Якщо дотягнемо до серії пенальті, то, думаю, виграємо.

Україна – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Експерти переконані у перемозі збірної Англії? Експерти – це таке. Футболісти, думаю, розуміють, що їм буде не так просто, як думають експерти.

Чи допоможе велика діаспора українців, яка проживає в Італії (матч відбудеться у Римі – прим.)? Це не зіграє велику роль, тому що я не думаю, що українських уболівальників буде багато. Але якщо все-таки наших буде багато, то це нам на руку", – поділився Гуцуляк у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Україна вже сьогодні, 3 липня, зустрінеться з Англією на Стадіо Олімпіко в рамках матчу 1/4 фіналу Євро-2020. Старт зустрічі о 22:00.

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