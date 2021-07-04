"Важкий вечір. Так нервувала, що навіть не могла дивитися гру. Через проживання в Англії і наявність британського громадянства було ще важче обирати, але я пишаюся тим, чого домоглася ця молода збірна України.

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Спасибі всім за підтримку упродовж цього шляху, тепер рухаємося далі. Вітання збірній Англії", – написала дружина Шевченка в Instagram.

Додамо, що на стадії півфіналу Євро суперником Англії стане збірна Данії, матч відбудеться 7 липня.

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