Стало відомо, яка бригада арбітрів працюватиме на поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату Європи за участі збірної України.

Поєдинок Україна – Англія обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі із 45-річним юристом Феліксом Брихом, інформує сайт УАФ.

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Допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Марк Борщ та Штефан Лупп, а четвертим арбітром буде іспанець Карлос дель Серро Гранде. За VAR відповідатиме Марко Фрітц разом із асистентами Крістіаном Дінгертом, Крістіаном Гіттельманном та Бастіаном Данкертом.

Зауважимо, Фелікс Брих не вперше працюватиме на матчі "синьо-жовтих". 13 червня він зафіксував поразку команди Андрія Шевченка у стартовому поєдинку Євро-2020 проти Нідерландів (2:3)

Зустріч України та Англії відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на Стадіо Олімпіко. Переможець цієї пари у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.

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