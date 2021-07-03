"Хлопці, успіху вам сьогодні. Я впевнений, що гра і результат будуть гідними. Спасибі всім за підтримку", – написав Бєсєдін в Instagram.

"Я б сам заплатив будь-які гроші, щоб Бєсєдін був здоровий": Суркіс – про компенсацію від УЄФА за травму форварда

Форвард Динамо змушений підтримувати команду Шевченка з Києва через важку травму коліна, яку він отримав у поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. За фол на Артемі суперник отримав вилучення, що допомогло українцям вирвати переможний рахунок (2:1).

Чвертьфінал Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.

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