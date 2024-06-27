Збірна України вже знає, де прийматиме суперника у першій номінально домашній грі нового розіграшу ЛН.

Матч Ліги націй між Україною та Албанією відбудеться у Празі на стадіоні Epet Arena, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Гра відбудеться 7 вересня 2024 року. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, команди виступатимуть у групі В1 Ліги націй. Їхніми суперниками також будуть збірні Грузії та Чехії.

До слова, Україна та Албанія брали участь на Євро-2024, однак не змогли подолати груповий етап змагань, посівши останні місця у своїх групах.

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