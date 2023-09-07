Роман Яремчук явно повинен краще налагодити свій приціл до матчів проти Англії та Італії.

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Підопічні Сергія Реброва відпрацьовували удари з льоту. Коли дійшла черга до нападника Бенфіки, трапився курйоз. Яремчук першим дотиком добре обробив м'яч, проте другим вдарив не у ворота, а в оператора, який стояв поруч (ймовірно, це був прес-аташе збірної Олександр Гливинський). Реакція – "Ух, *об твою" від жертви і нестримний сміх горе-снайпера.

Нагадаємо, попереду у збірної України 2 надважливі матчі відбору Євро-2024. Команда Реброва прийматиме Англію у Вроцлаві (9 вересня), а потім поїде на гостьову зустріч з Італією в Мілані (12 вересня).

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