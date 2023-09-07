"Ух, *об твою": Яремчук жахливим ударом "полював" на оператора збірної України
На тренуванні збірної України стався курйозний інцидент.
Роман Яремчук явно повинен краще налагодити свій приціл до матчів проти Англії та Італії.
Мудрик вразив налаштуванням на дуель з Англією: "Тоді краще не виходити на поле"
Підопічні Сергія Реброва відпрацьовували удари з льоту. Коли дійшла черга до нападника Бенфіки, трапився курйоз. Яремчук першим дотиком добре обробив м'яч, проте другим вдарив не у ворота, а в оператора, який стояв поруч (ймовірно, це був прес-аташе збірної Олександр Гливинський). Реакція – "Ух, *об твою" від жертви і нестримний сміх горе-снайпера.
Нагадаємо, попереду у збірної України 2 надважливі матчі відбору Євро-2024. Команда Реброва прийматиме Англію у Вроцлаві (9 вересня), а потім поїде на гостьову зустріч з Італією в Мілані (12 вересня).
Яремчук не отримав шансу – автогол спричинив поразку Валенсії, кіпер "кажанів" двічі взяв пенальті