Опонентом Полісся в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій стане угорський Пакш. Для більшості українських вболівальників ця назва ні про що не говорить. Але за коротким ім'ям команди приховуються нестандартна філософія та цікаві гравці.

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Пакш розпочав свої професійні виступи лише 2006 року, хоча клуб був заснований ще у далекому 1952-му. Скромний колектив має за плечима лише чотири трофеї в історії: двічі "зелено-білі" вигравали Кубок Угорщини, одного разу місцевий Кубок Ліги й раз здобували чемпіонський титул другого дивізіону.

Нерідко Пакш іменують "Atomcsapat", що означає "ядерна команда". Таку назву клуб отримав через те, що в їхньому місті розташована єдина в Угорщині атомна електростанція, елемент якої також красується на емблемі колективу.

Щодо українських легіонерів, то в історії команди їх ніколи не було. Ба більше – в Пакші ніколи не було легіонерів з будь-якої іншої країни. Скромний угорський клуб дотримується поглядів, подібних до філософії Атлетіка з Більбао, а тому за команду грають лише угорці.

Одним із архітекторів клубу є політик Янош Зюлі – колишній мер Пакша та близький соратник одіозного угорського прем'єра Віктора Орбана. Саме Яноша вважають творцем останніх успіхів команди. А ще Зюлі активно співпрацює з російськими окупантами у сфері електроенергетики, зокрема просуває будівництво нової АЕС в країні спільно з Росатомом.

Зв'язок Пакша із владою Орбана – вже давно не секрет. У 2019 році уряд Угорщини навіть покрив 50% вартості від реконструкції стадіону команди, що обійшлась майже в 4 мільйони євро.

Цікавим фактом є те, що Пакш, як і Полісся, оформив свій єврокубковий дебют проти Санта-Коломи. Щоправда, це сталося не в Лізі конференцій, а в Лізі Європи у призабутому сезоні 2011/12. Угорці виграли з рахунком 1:0, а у матчі-відповіді розгромили андоррців 4:0. Далі був виліт від шотландського Хартс і довге прощання з єврокубками аж на 13 років.

У сезоні 2024/25 Пакш повернувся на континентальну арену завдяки перемозі в Кубку Угорщини та другому місцю в чемпіонаті. Після вильоту з ЛЄ від Корвінула угорці в Лізі конференцій здолали АЕК Ларнака та Морнар з Чорногорії, але зазнали розгрому від Млади Болеслав у раунді плей-офф.

Пакш у поточному сезоні знову заслужив право грати в єврокубках. "Атомна команда" відібрала місце в Лізі Європи у Академії Пушкаша, зробивши це в стилі Шахтаря – стала третьою у чемпіонаті, але "обікрала" володарів срібних медалей через тріумф у Кубку.

Навідміну від "гірників", угорці вже встигли вилетіти з ЛЄ, програвши румунському Клужу 0:3 за сумою двох матчів. Пакш реабілітувався у Лізі конференцій проти Марібора зі Словенії – сенсаційна перемога 1:0 та нічия 1:1, які вивели команду на Полісся.

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У чемпіонаті Угорщини 2025/26 Пакш стартував із нічиєї в більшості проти Дьйора (3:3) та розгрому Кішварди з рахунком 5:1, завдяки чому йде поки що на другому місці після Академії Пушкаша.

Тренує команду Дьйордь Богнар – колишній гравець бельгійського Стандарда та французького Тулона. Робить це 63-річний фахівець "зелено-білих" з 2023 року, після того, як покинув МТК – найтитулованіший клуб Угорщини (23 чемпіонства в історії).

Серед усіх чинних гравців Пакша найбільше виділяється Мартін Адам, який встиг стати зіркою Євро-2024. Але 30-річний форвард вразив не своїми результатами, а зовнішністю, яка більше нагадувала вікінга з фільмів про скандинавських богів, ніж професійного футболіста.

Hungary Euro heritage

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2016 Gabor Kiraly

2024 Martin Adam pic.twitter.com/LRJ1Yd1BFH — LNM (@LennonNMe) June 16, 2024

Окрім Адама за Пакш виступають ще двоє чинних гравців збірної Угорщини: правий оборонець Аттіла Осват та центральний півзахисник Балінт Вешель, який раніше виступав в Італії за Лечче та Болонью.

Капітаном команди є 38-річний Даніель Бьоде – вихованець Пакша з досвідом гри за національну команду, який провів свої найкращі роки у Ференцвароші.

Саме після того, як Сергій Ребров очолив "Фраді", Бьоде повернувся у рідний Пакш, але геть не для того, щоб просто догравати. У сезоні 2024/25 Даніель навіть став найкращим бомбардиром чемпіонату Угорщини, забивши 15 м'ячів у 32-х матчах.

NB1 End of Season award!



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Team of the season & NB1 top goal scorer



Congratulations to everyone for making the team!



Dániel Böde what a season, NB1 top scorer at the age of 38! 15 goals in 32 matches. Congratulations Dani! pic.twitter.com/OYZbT5l2uB — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) May 29, 2025

Весь склад Пакша, за даними порталу Transfermarkt, коштує 8 мільйонів євро – це майже в три рази менше, ніж сума, якою оцінюють гравців Полісся (23,55 мільйона).

Але слід пам'ятати, що не завжди у футболі все вирішують гроші, тому житомирянам варто довести на полі, що наші команди сильніші, ніж угорські. Тим більше, що гра проти близького для Віктора Орбана клубу буде неабияк принциповою для всіх українських уболівальників.

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