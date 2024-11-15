Балаж Тот пошкодив щиколотку під час тренування на початку цього тижня і йому доведеться пропустити наступні два матчі проти Нідерландів і Німеччини. Він був одним із двох резервістів Петера Гулачі, який отримав серйозну травму коліна в матчі Ліги чемпіонів за РБ Лейпциг проти Селтіка.

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Очікується, що в матчах із Нідерландами (16 листопада) і Німеччиною (19 листопада) ворота збірної Угорщини захищатиме 33-річний воротар Ференцвароша Денеш Дібуш. Як інформує Voetbal International, травмованого Тота в заявці національної команди на прийдешні матчі замінив недосвідчений у міжнародному футболі Патрік Дем'єн з МТК.

Збірна Угорщини посідає 3-тє місце у своїй групі дивізіону А Ліги націй, поступаючись другим рядком "ораньє" за додатковими показниками.

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