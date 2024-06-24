Командам була потрібна тільки перемога

Збірна Угорщини у перших двох турах програла, опинившись на останній позиції в групі А з нулем очок. Аби піднятись на третє місце, мадяри мали за будь-яку ціну перемагати Шотландію. Марко Россі під такий матч провів дві заміни: замість втомленого центрбека Фіоло вийшов Ботка, а Надя в опорній замінив англієць з українським корінням – Каллум Стайлз із Барнслі.

"Тартанову армію" нічия теж не влаштовувала. Так, скотти зберегли б третю сходинку, але в їхньому активі було б всього 2 очки при "-4" за різницею голів. Шанси на плей-офф за такого розкладу виглядали б примарно, тож острів'яни мали налаштовуватись на перемогу. Щоправда, бити Угорщину довелося без двох провідних центрбеків – Портеуса й Тірні.

️ A must win game for both sides in Group A.



Here's how Scotland and Hungary line-up:



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Перший тайм – обопільний провал. Угорщина обрала грамотну тактику, але не потягнула її

Втрата Тірні болісно вдарила не тільки по обороні Шотландії, а й по здатності просувати м'яч. Кіран занадто крутий у вертикальних проривах та пасингу. Враховуючи обмежені можливості суперника при володінні, тренерський штаб мадяр прийняв логічне рішення – віддати ініціативу супернику й контратакувати.

План спрацював лише частково. Підопічні Стіва Кларка у першому таймі володіли м'ячем 65% ігрового часу, але не завдали жодного удару. Навіть натяків на гострі епізоди не виникало. "Тартанова армія" катала вату у центрі поля, однак не мала жодних ідей на чужій третині – це помітно і по тепловій карті, і по 6-ти дотиках до м'яча у штрафному. Рідкісні спроби видавати кроси нічого не приносили.

От тільки Угорщина й сама діяла пасивно. У перші 20 хвилин команда пресингувала тільки епізодично, та і тиск в середньому блоці був явно недостатнім. У другій половині тайму мадяри додали в інтенсивності пресингу та єдиноборств – і шотландці зі своїм ватокатом почали припуститися помилок, наражаючись на контратаки.

Втім, скотти частково гасили провали тактичними фолами. А іноді й звичайними грубощами та підкатами по ногах. Хай там як, угорці не справляли враження команди, якій вдається явно перемагати Шотландію в єдиноборствах.

Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Що найбільш важливо, підопічні Марко Россі не намагалися докрутити свої контрвипади до нормального розіграшу. Отримавши м'яч, мадяри старалися якомога швидше завершити епізод, стріляючи без особливої підготовки. Із 5-ти ударів по воротах в першому турі 4 пройшли з дальньої дистанції – і тільки один пройшов у площину (Болла пробив по центру з невеличким відскоком від газону, без проблем для Ганна).

Ще один постріл стався після стандарту. Собослаї закинув на дальню стійку, а Орбан спокійно замкнув головою метрів з 6-ти – поперечина врятувала Шотландію! По суті, це був єдиний момент у першому таймі для обох команд. А їм треба було перемагати...

Catherine Ivill - AMA/Getty Images

У другому таймі нічого не змінювалось – а потім стався моторошне зіткнення

По перерві зміст гри не змінився. Угорщина все таке же відмовлялась від контролю, вмикала епізодичний пресинг і намагалася контратакувати. Це принесло ще три удари – їх завдали з периметра карного майданчика, але без особливої гостроти (один заблокували, один неточний, один без проблем для Ганна). Шотландія огризнулася своїм лонгшотом з нульовою небезпекою.

Тим не менш, поступово темп зустрічі зростав, як і кількість вільних зон. Мадяри виглядали переконливіше. Хто знає, чим би все завершилось, якби не страшний епізод на 69-й хвилині – після навісу Собослаї зі стандарту в карному майданчику впали голкіпер Ганн і форвард Варга. Спочатку все здавалося нормальним, однак потім угорські футболісти почали підганяти лікарів з ношами.

Фото: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Ганн досить швидко оговтався, а от Варгу оточили й прикрили від глядачів рушниками. Шандора вивезли на ношах, а через 25 хвилин прийшла інформація – в угорця черепо-мозкова травма. Після завершення матчу репортери з лікарні у Штутгартиі повідомили, що нападник отямився.

Хаотичний кінець Шотландії

Після відновлення гри на полі стало мало тактики. Обидві команди розуміли, що часу залишається обмаль, однак перемагати необхідно за будь-яку ціну. Вболівальників потішили роботою на зустрічних курсах, без центру – і шотландці в такому режимі ледь не забили на 78-й хвилині.

Свіжий Армстронг міг вийти віч-на-віч, але впав після контакту з Орбаном. Повтор показав, що фолу не було – або ж фолив сам Стюарт.

Угорщина ж зуміла завестись, граючи за себе і за того хлопця. Підопічні Марко Россі таки переломили хід зустрічі, зумівши притиснути скоттів і створюючи моменти. "Тартанова армія" виявилась неготовою до такого тиску – в останні хвилини основного часу команда почала розвалюватись.

Так, на 90-й хвилині Шефер продерся на правий край штрафного та зарядив у ближній кут. Ганн парирував. Ще за дві хвилини Собослай залишився без опікуна у тій же зоні, однак і Домінік не зміг прошити Ганна! На 3-й же компенсованій свіжий Чобот вивалився на рандеву з голкіпером і таки пробив повз нього – стійка врятувала скоттів!

Здавалося, що зараз Угорщина дотисне суперника, але Шотландія несподівано ожила й ледь не вирвала перемогу! На 7-й компенсованій Мактомінай не влучив у порожні ворота з кількох метрів (але там був офсайд), на Хенлі вистрілив з околиць штрафного (Гулачі врятував мадярів), а на 9-й після кутового "тартанової армії" почалася паніка!

Тим не менш, підопічні Марко Россі відбились. І не просто відбились, а пішли в останню контратаку – для Шотландії вона стала останньою в усіх сенсах. Шаллай протягнув м'яч до правого краю штрафного й покотив поперек, а свіжий Чобот вистрілив під ліву стійку. Ганн не дотягнувся. 1:0!

Цей гол виявився переможним. Збірна Угорщини набрала три очки й зберегла шанси на плей-офф Євро-2024, а от Шотландія з одним заліковим балом їде додому.

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