Командам була потрібна тільки перемога

Збірна Угорщини у перших двох турах програла, опинившись на останній позиції в групі А з нулем очок. Аби піднятись на третє місце, мадяри мали за будь-яку ціну перемагати Шотландію. Марко Россі під такий матч провів дві заміни: замість втомленого центрбека Фіоло вийшов Ботка, а Надя в опорній замінив англієць з українським корінням – Каллум Стайлз із Барнслі.

"Тартанову армію" нічия теж не влаштовувала. Так, скотти зберегли б третю сходинку, але в їхньому активі було б всього 2 очки при "-4" за різницею голів. Шанси на плей-офф за такого розкладу виглядали б примарно, тож острів'яни мали налаштовуватись на перемогу. Щоправда, бити Угорщину довелося без двох провідних центрбеків – Портеуса й Тірні.

️ A must win game for both sides in Group A.



Here's how Scotland and Hungary line-up:



Full markets - https://t.co/OBVYQbVFy5#TartanArmy | #Euro2024 pic.twitter.com/0kRynHUCtj