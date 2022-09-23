Німці на власному полі мінімально поступились угорцям у битві за лідерство групи А3. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

У групі А3 Німеччина приймала сенсаційного лідера свого квартету – Угорщину. У разі перемоги мадяри могли достроково забезпечити собі перше місце та вихід у фінальну частину Ліги націй (у випадку невдачі Італії). Натомість німці ще не програвали з часу, коли Ганс-Дітер Флік очолив команду – ця серія на момент початку зустрічі налічувала вже 13 поєдинків. Тож битва за лідерство намічалась ще та.

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Команди розпочали "з місця в кар'єр", практично без центра поля, намагаючись якомога швидше доправити м'яч до воріт суперника. Це виглядало видовищно, але не давало бажаного результату – захист обох збірних працював без збоїв.

Зрештою, на 17-й хвилині перший в матчі удар у площину воріт вивів гостей вперед: Собослай подав з кутового, а Адам Салай п'ятою в дотик елегантно перекинув м'яч через тер Штегена. Красиво, ефектно і, головне, ефективно.

Гол не змінив малюнок гри – німці прагнули відігратись, а угорці за найменшої нагоди летіли у контратаки, тож швидкості зашкалювали.

В середині тайму кіпер Барселони врятував Німеччину від другого гола. Гості навісом зі стандарту відрізали всю оборону господарів, Газдаг лівим флангом увірвався у штрафний суперника і прострілив в район одинадцятиметрової позначки на партнера – Марк-Андре встиг зіграти на виході і заблокував передачу. Згодом Салай виходив сам на сам, але під тиском Рюдігера опинився на газоні – арбітр порушення правил не угледів.

За десять хвилин до завершення першого тайму при спробі угорцями подати кутовий з правого флангу вболівальники почали кидати на поле різноманітні предмети і гру довелось призупинити.

У німців ніяк не клеїлось в атаці – гравці жваво транспортували сферу до штрафного суперника, але далі атака захлиналась: або передачі були занадто сильними, або захисники знімали м'яч з ноги в момент удару, або просто спроби пробити бажали кращого. Перший (!!!) по-справжньому небезпечний удар Маншафт завдали лише на 38 хвилині – Мюллєр головою замкнув навіс на дальню штангу прямо в руки Гулачі.

По перерві гості повністю віддали ініціативу господарям, вкрай рідко навідуючись до воріт тер Штегена. Сане потужно пробивав з лівого флангу у дальній кут – Гулачі встиг виставити ногу і перевести м'яч в поле.

За трохи Вернер зумів зрівняти, але боковий арбітр підняв прапорець через положення поза грою і взяття воріт скасували. Згодом Тімо обігрався з Мюллєром, увірвався у штрафний і пробив... у руки Гулачі. На 60-й хвилині Кімміх дальнім ударом закручував у дев'ятку, але м'яч зачепив захисника і вилетів на кутовий. Адам Мартін, який вийшов на заміну, мав непоганий шанс, аби подвоїти перевагу мадяр, але його удар з меж штрафного у дальній кут перервав тер Штеген, у падінні зачепивши сферу кінчиками пальців.

За 15 хвилин до завершення зустрічі Гулачі двічі врятував угорців від гола: спочатку він вдало зіграв на виході, а потім у падінні зреагував на добивання. Наприкінці матчу Кляйнхайслер мав ставити крапку, але знову реакція кіпера німців врятувала команду від дострокового фіаско. У відповідь Кімміх знову пробив впритирку зі стійкою.

Перемога принесла Угорщині десять очок – підопічні Марко Россі лідирують у групі, випереджаючи Італію на два пункти за тур до завершення групового етапу. Німеччина йде на третій позиції. Англія достроково посіла четверту сходинку і вилетіла у дивізіон B.

Англія достроково вилетіла з еліти Ліги націй, зазнавши поразки від Італії – "три леви" досі не виграли жодного матчу