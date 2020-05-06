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Угорщина офіційно ухвалила дату відновлення сезону – команди Реброва та Петряка зіграють одними з перших

6 травня 08:52 959 Читать на русском
Угорщина офіційно ухвалила дату відновлення сезону – команди Реброва та Петряка зіграють одними з перших
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Кількість європейських чемпіонатів, які налаштовані проводити матчі вже у травні, поступово зростає.

Угорщина готується провести перші поєдинки 23 травня, інформує сайт місцевого футбольного союзу.

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Спочатку будуть зіграні обидва матчі півфіналів Кубка Угорщини – 23 і 27 травня. До цієї стадії дістався і Фехервар Івана Петряка, тому команда українського вінгера повернеться в бій однією з перших. Ференцварош Реброва з Кубка вилетів, однак він також гратиме у зазначені дати. Чинний чемпіон повинен компенсувати два тури чемпіонату, які не встиг провести перед зупинкою. Натомість плановий 26 тур для всіх команд відбудеться 30 травня – саме цю дату можна вважати повноцінним відновленням сезону в Угорщині.

Нагадаємо, раніше Польща та Чехія також оголосили про свої плани проведення матчів у кінці травня.

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Теги
Світ Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Угорщина Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар
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