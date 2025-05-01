– Здається, Польща, напевно. А ні, може, навіть Угорщина. Угорщина дуже-дуже охоча до українських дітей, дуже легко дають їм паспорти, громадянство. Якщо бачать, що в них є потенціал, то дають паспорти. Тому треба дуже відстежувати. Людина ж шукає, де їй краще. Наявність угорського паспорта дає їм якісь профіти.

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– Але за українську збірну вони потім можуть грати?

– Так. Це ж футбольне громадянство – це трошки інше. Вже є декілька прикладів. Дитина має угорський паспорт, ми їм телефонуємо, чи є бажання грати за збірну України – "Звичайно, звичайно, так, я готовий грати". Тобто наявність паспорта іншої країни ніяк не впливає на його бажання грати за збірну України.

– Це не виглядає так, що у вас немає козирів? Ви б’єте тільки на патріотичність?

– А що ми ще можемо бити в цьому випадку? Якщо юнаку пропонують грати за збірну Іспанії, на що ми можемо? Тільки патріотизм. Наразі ми стаємо країною, де тисячі дітей будуть грати за кордоном. Як ми раніше дивилися на Хорватію чи Албанію. Питав у албанців, як вони переконують грати за Албанію, а не Швейцарію. Відповідь – тільки патріотизм, – сказав Михайленко для YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

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