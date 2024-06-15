Євро-2024 продовжується матчем Угорщина – Швейцарія. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Угорщина – Швейцарія стартує о 16:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Цю гру також покажуть на місцевих телеканалах "Суспільного" (наприклад, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" та ін.). Футбол 24 звично проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна стежити за головними подіями матчу.

Угорщина – Швейцарія: анонс матчу Євро-2024

Нагадаємо, вчора Євро-2024 відкрили Німеччина та Шотландія. Господарі розбили суперника з рахунком 5:1. Угорщина та Швейцарія – їхні суперники за групою А.

Стартовий склад Угорщини:

Швейцарії: