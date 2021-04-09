В рамках 30-го туру іспанської Прімери Ельче на виїзді поступився Уесці. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Андердоги іспанської Прімери Ельче та Уеска відчайдушно борються за збереження прописки у чемпіонаті. Ельче посідає 17-ту сходинку турнірної таблиці, а Уеска відстає на два пункти, "очолюючи" зону вильоту. Отож, їхній поєдинок обіцяв бути цікавим та результативним. І він не розчарував.

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Вже на 3-й хвилині Мір головою замкнув навіс Феррейро у штрафний майданчик – 1:0. Гості не забарились із відповіддю, і вже на 5-й Мохіка прострілював на дальню стійку, а захисник зрізав м'яч у власні ворота, відновивши рівновагу у матчі. У середині тайму Рамірес перехопив м'яч після помилки захисника, і з дальньої дистанції потужно вистрілив під ліву стійку – 2:1.

Після перерви темп гри сповільнився. Господарі прагнули втримати результат, а тому особливо не ризикували, й грали від оборони, гравцям Ельче ж ніяк не вдавалось пройти захист суперника. Під завісу зустрічі рефері призначив 11-метровий у ворота гостей, який впевнено реалізував Мір, записавши до свого активу дубль. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Уески, завдяки якій вона покинула зону вильоту.

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