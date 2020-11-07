В рамках 9-го туру Прімери Ейбар розписав мирову із Уескою. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 9-й тур

Уеска – Ейбар – 1:1

Голи: Мір, 67 – Бургос, 38

Севілья – Осасуна – початок о 19:30

Атлетіко – Кадіс – початок о 22:00

Уеска у рідних стінах приймала Ейбар. Початок матчу нічим особливим не запам'ятався. Гостям вдалось відкрити рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Бургоса, який замкнув навіс з кутового від Олівейри.

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На 67-й хвилині господарі зрівняли. Лопес майстерно навісив у штрафний майданчик, де Мір головою замкнув. До останніх секунд матчу команди відчайдушно атакували і намагались вирватись уперед, але забити не вдалось жодній. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

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