Уеска – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Реал на виїзді мінімально обіграв Уеску в 15 турі Прімери. Відео голів та найяскравіших моментів матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Уеска – Реал – 0:1

Голи: Бейл, 8

Гарет Бейл вивів "вершкових" вперед вже на 8-й хвилині матчу і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Реал мінімально обіграв Уеску: 15 тур Ла Ліги, матчі неділі

Реал набрав 26 очок і піднявся на 4 місце, а Уеска і досі має в активі лише 7 залікових балів.