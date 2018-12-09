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Уеска – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

20:40 204 Читать на русском
Уеска – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Уеска – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Реал на виїзді мінімально обіграв Уеску в 15 турі Прімери. Відео голів та найяскравіших моментів матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Уеска – Реал – 0:1

Голи: Бейл, 8

Гарет Бейл вивів "вершкових" вперед вже на 8-й хвилині матчу і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Реал мінімально обіграв Уеску: 15 тур Ла Ліги, матчі неділі

Реал набрав 26 очок і піднявся на 4 місце, а Уеска і досі має в активі лише 7 залікових балів.

Іспанія15 турЕстадіо Ель Алькорас (Уеска)

Уеска - Реал Мадрид: Неділя 09 грудня 2018

Уеска
Матч завершено
0 : 1
Реал Мадрид
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