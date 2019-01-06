Уеска – Бетіс – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Уеска несподівано відібрала очки у Бетіса. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 18 тур

Уеска – Бетіс – 2:1

Голи: Феррейро, 74, Рівера, 79 – Санабрія, 55, (пен)

Уеска здобула вольову перемогу над Бетісом. Господарі більше нанесли ударів, однак Бетіс вийшов вперед в рахунку.

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В другому таймі Санабрія ударом з пенальті вивів андалусійців вперед, але Уеска змогла не тільки відігратись, а й вирватись вперед завдяки голам Феррейри та Рівери впродовж п'яти хвилин.

До слова, Уеска перервала серію без поразок Бетіса, яка налічувала 7 поєдинків у всіх турнірах.