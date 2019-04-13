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Уеска – Барселона: стартові склади та онлайн-відеотрансляція поєдинку з дебютом Тодібо серед резервістів Вальверде

16:30 231 Читать на русском
Уеска – Барселона: стартові склади та онлайн-відеотрансляція поєдинку з дебютом Тодібо серед резервістів Вальверде
Тодібо серед резервістів Вальверде

Барселона зустрічається на виїзді з Уескою у матчі 32 туру Ла Ліги. Ернесто Вальверде виставив резервний склад без значної кількості зірок.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Уеска – Барселона, розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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Стартові склади команд:

Уеска: Сантамарія, Мірамон, Ечейта, Пулідо, Галан, Хуанпі, Рівера, Мой Гомес, Авіла, Гальєго, Феррейро

Барселона: тер Штеген, Умтіті, Тодібо, Мурільйо, Ваге, Рікі Пуїг, Аленья, Дембеле, Боатенг, Малком

Нагадаємо, що Ернесто Вальверде надав відпочинок цілому ряду гравців основи. Мессі, Суарес та ще три ключові футболісти Барселони навіть не потрапили до заявки на матч. У старті "кулес" офіційно дебютує 19-річний француз Тодібо.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Уеска Уеска Уеска - Барселона
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