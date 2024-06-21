Уельс звільнив головного тренера – він не пустив Україну на чемпіонат світу, перервавши 64-річну серію
Валлійський фахівець Роберт Пейдж покинув посаду головного тренера своєї національної команди.
Після трьох з половиною років продуктивної співпраці сторони вирішили попрощатися, повідомляє прес-служба збірної Уельсу.
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Роберт Пейдж приходив у команду як асистент Раяна Гіггза, але після відсторонення останнього був змушений взяти керівництво на себе. Майже два роки був виконувачем обов'язків, а потім отримав повноцінне призначення.
З цим тренером збірна Уельсу провела доволі успішний період, вперше за 64 роки потрапивши на чемпіонат світу. Нагадаємо, що "дракони" не пустили на ЧС-2022 збірну України, обігравши команду Олександра Петракова в плей-офф кваліфікації.
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